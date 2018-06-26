В Херсонской области ловят сбежавших из изолятора узников

В райцентре Новотроицкое Херсонской области в ночь на вторник, 26 июня, из изолятора временного содержания сбежали двое узников.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

По данным правоохранителей, злоумышленники скрылись, повредив в прогулочном дворе изолятора временного содержания металлические решетки на крыше.

Для задержания беглецов сейчас в области введен в действие план Перехват.

Один из них - Солихов Рахматулло Абдурохимович - был арестован по подозрению в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений, а второй - Балаев Алексей Юрьевич - за совершение грабежей и краж.

Полиция обратилась к населению за помощью в поиске беглецов.

Напомним, в Минюсте озвучили масштабы смертности в СИЗО и тюрьмах. В прошлом году в учреждениях пенитенциарной системы умерли более 500 человек. С 2016 года общая численность лиц, взятых под стражу и осужденных в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказания, выросла с 16 616 до 19 278 человек.