Иранец получил 11 лет тюрьмы за шпионаж против Украины

Гражданин Ирана Али Джадуей приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за шпионаж против Украины.

Решение принял Орджоникидзевский суд Харькова.

Об этом сообщил адвокат Джадуея Григорий Марьяновский, передает Громадське.

Напомним, Али Джадуея, аспиранта кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института, задержали 31 августа 2016 в собственной квартире в Харькове.

По версии СБУ, он пообещал коллеге 5000 гривен за передачу в режиме видеоконференции сотрудникам Тегеранского технологического университета имени Шарифа содержания научной работы, которая имеет гриф "секретно".

Работа называлась "Физические основы, разработка, создание и использование сверхмощных стационарных пучкового-плазменных шумовых и импульсных высокочастотных и сверхширокополосных генераторов в радиоэлектронной борьбе и противодействию средствам разведки, связи и воздушного нападения иностранных государств".

Сотрудник ХФТИ принял предложение, но тут же доложил о ней в управление контрразведки СБУ. Под контролем спецслужб научную работу подделали. После видеоконференции в квартире Али утром 31 августа 2016 его арестовали. А теперь и приговорили.

Адвокат сообщил, что будет обжаловать решение Орджоникидзевский суд и добиваться оправдания Али Джадуея.

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Напомним, боевики "ДНР" поймали иорданца, якобы работавшего на СБУ. Задержанного подозревают в шпионаже и подготовке убийства.