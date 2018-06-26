Порошенко получил приглашение на саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонных переговоров пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО, а также встрече высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", – говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии РФ.

Порошенко также сообщил, что Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. В свою очередь, Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности.

"Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

Напомним, 83,7% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна. 7,3% украинцев считают, что Украина должна идти по пути вступления в Европейский Союз. Двигаться в направлении Таможенного союза хотят 11,9% наших соотечесвтенников. Еще 30,1% украинцев считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни в Таможенный союз.