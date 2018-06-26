У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил

В июне 1618 года 20 тысяч запорожцев во главе с гетманом Петром Сагайдачным двинулись в поход на Москву. Через три месяца украинское войско впервые в истории стояло перед вратами российской столицы

Королевская авантюра

В начале июня 1618 года Войско Запорожское окончательно приняло решение поддержать претензии польского королевича Владислава на московский трон. К этому времени польско-московская война длилась уже почти десять лет. Сначала Речь Посполитая во главе с королём Сигизмундом ІІІ пыталась под видом помощи "законному царю" посадить на московский трон своих ставленников — Лжедмитрия І и Лжедмитрия ІІ, которые выдавали себя за умершего в раннем возрасте сына Ивана Грозного. Однако первый в Белокаменной не прижился, а второго в неё даже не впустили.

Поляки не сдавались, и в 1609 году война была объявлена официально. Сначала им сопутствовал успех — московские бояре признали царём польского королевича Владислава, а польский гарнизон на два года уселся в Кремле. Но в 1612 году ситуация кардинально изменилась. Сначала ополчение Минина и Пожарского изгнало поляков из Москвы, потом Земский собор избрал царём Михаила Фёдоровича Романова. Следующие несколько лет боевые действия велись вокруг Смоленска, который московиты безуспешно пытались отвоевать.

Казаки согласились помочь Сигизмунду в обмен на обещание не притеснять казаков и cохранить за ними право исповедовать православную веру

Тем временем король Сигизмунд не оставлял надежды посадить своего сына на царский престол. В апреле 1617 году польское войско выступило в решающий поход на Москву, но почти сразу оказалось, что сил для победы явно не хватает. Польская шляхта, порядком подустав от длившейся не первый год войны, дальше воевать особо не хотела, а в королевской казне не хватало денег для оплаты услуг необходимого количества иностранных наёмников.

Тут-то Сигизмунд и обратил свой взор в сторону запорожцев, которые были хоть и не совсем "верными", но всё-таки его "подданными". Тому было несколько причин. Во-первых, в предыдущие годы казаки завоевали авторитет умелых и грозных воинов, во-вторых, за короткий срок они могли выставить многотысячное войско. И самое главное — казацкое войско находилось на полном самообеспечении, его не нужно было ни одевать, ни вооружать, а вместо оплаты можно было предложить политические уступки.

Переговоры между королевскими посланниками и Войском Запорожским начались ещё летом 1617 года и затянулись на год. В конце концов в июне 1618 года казаки согласились подсобить Сигизмунду в "трудоустройстве" сына. В обмен королевское величество обещало не притеснять казаков и cохранить за ними право исповедовать православную веру (которая после Берестейской унии 1596 года фактически оказалась в Речи Посполитой на полулегальном положении).

На Москву

Во второй половине июня шесть казацких полков общей численностью 20 тысяч человек во главе с гетманом Сагайдачным выдвинулись в поход на Москву, открыв таким образом второй фронт в польско-русской войне. В это время основные бои велись в районе Можайска, поэтому запорожцы, наступавшие через Северщину (современная Черниговская область), на своем пути не встретили серьёзного сопротивления.

Начав с успешного штурма Ливен, казаки Сагайдачного "взяли, высекли и спалили" Елец, Лебедин, Шацк, Касимов и ещё 10 городов и замков поменьше. Правда, успех не всегда сопутствовал запорожцам. Например, Михайлов и Зарайск им взять не удалось. В планы гетмана не входила затяжная осада городов, поэтому если сразу первый штурм не удавался, казаки шли дальше. В результате войско Сагайдачного за два месяца одолело в два раза большее расстояние, чем королевское за год.

16-17 сентября казаки беспрепятственно переправились через Оку — прямой путь на Москву был открыт. Войско царского воеводы Григория Волконского, которое должно было им помешать, разбежалось, как только появились первые слухи о приближении черкесов (название запорожцев в Московии того времени). Спустя три дня передовые части запорожцев соединились с польскими войсками около Донского монастыря под Москвой.

План Москвы, сделаный поляками в 1612 году

Появление Сагайдачного польское командование встретило с большой радостью, поскольку их войска находились на грани боеспособности. Задержки с выплатой жалованья солдатам, нехватка продовольствия, болезни и дезертирство не способствовали поднятию боевого духа. Поэтому прибытие 20-тысячной подмоги оказалось как нельзя кстати.

Генеральный штурм Москвы был назначен на ночь с 10 на 11 октября. Разработанный великим гетманом (польским главнокомандующим) Яном Карлом Ходкевичем план предполагал, что отряд запорожцев предпримет отвлекающую атаку, тогда как основные силы нанесут удар с юга и юго-запада через Тверские и Арбатские ворота. Сапёры должны были подорвать ворота, после чего немецкая наёмная пехота и польские жолнёры должны были ринутся в образовавшиеся проломы.

Однако незадолго до начала штурма на сторону осаждённых перебежали два французских мастера-подрывника, которые назвали дату и время начала атаки. В результате в намеченное время штурмующие натолкнулись на подготовленное и упорное сопротивление. Атака Тверских ворот сразу захлебнулась, возле Арбатских полякам вначале сопутствовал успех, но вскоре и там они вынуждены были отступить.

Неудача штурма во многом была вызвана и неучастием в нём основных сил запорожцев, которым по плану отводилась второстепенная роль

Неудача штурма во многом была вызвана и неучастием в нём основных сил запорожцев, которым в плане Ходкевича отводилась второстепенная роль. Историки выдвигают разные версии, почему великий гетман принял такое решение. По одной из них, он не захотел, чтобы слава взятия Москвы досталась запорожцам. По другой — участвовать в штурме отказался сам Сагайдачный. Выдвигаются предположения, что гетман не хотел своими руками усиливать польскую корону или что, узнав о готовности поляков начать переговоры с Михаилом Фёдоровичем, решил почём зря не губить казаков.

Как бы там ни было, неудачный штурм означал фактический конец войны. На долгую осаду у поляков уже не было ресурсов. Не лучшим было положение и московского царя. Понимая, что дело движется к миру, Сагайдачный с основными силами двинулся домой, разорив по дороге Калугу. Тем временем 3 января 1619 года Речь Посполитая и Москва подписали Деулинское перемирие. По его условиям Польша, хоть и не сумев посадить на царский трон королевича Владислава, получила Смоленскую и Черниговскую земли, достигнув таким образом максимальных размеров в своей истории.

Плата за службу

По прибытии домой запорожцы получили 20 тысяч злотых, что по тем временам было довольно невысокой платой за военную службу. Основной "доход" от похода составили добытые в бою трофеи. В частности, в Ельце казаки перехватили московские "упоминки" (дань) крымскому хану.

Не желал польский король отблагодарить запорожцев за войну с Москвой и политическими уступками. В октябре 1619 года Сагайдачный был вынужден подписать Роставицкое соглашение, согласно которому казацкое войско сокращалось до трёх тысяч человек. Основная масса ветеранов польско-московской войны должна была вернуться к своим бывшим панам. Кроме того, сохранился запрет запорожцам на походы на Крымское ханство и Османскую империю.

Основная масса ветеранов польско-московской войны должна была вернуться к своим бывшим панам

Аналогично обстояли дела и в церковном вопросе. Несмотря на обещания, положение православной церкви никак не улучшилось. Поэтому запорожцы были вынуждены взять дело в свои руки. В 1620 году Сагайдачный вместе со всем Войском Запорожским вступил в Киевское православное братство, а спустя несколько месяцев при его поддержке иерусалимский патриарх Феофан высветил в сан Киевского митрополита Иова Борецкого, восстановив таким образом православную церковную иерархию на украинских землях.

Однако Сагайдачный решил, что если король пообещает дважды, то во второй раз своё слово уже точно сдержит. В 1621 году казаки снова пришли на помощь короне, сыграв решающую роль в победе над османскими войсками под Хотином. Однако и в этот раз обещанной награды они не получили. В дальнейшем запорожцы пустым обещаниям просто так не верили и стали отстаивать свои права с оружием в руках.