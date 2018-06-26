Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил
У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил
Картина "Конотопская битва" Артура Орлёнова, 2010 год

У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил

В июне 1618 года 20 тысяч запорожцев во главе с гетманом Петром Сагайдачным двинулись в поход на Москву. Через три месяца украинское войско впервые в истории стояло перед вратами российской столицы

Владислав Бурда - 26.06.18 813
000

Королевская авантюра

В начале июня 1618 года Войско Запорожское окончательно приняло решение поддержать претензии польского королевича Владислава на московский трон. К этому времени польско-московская война длилась уже почти десять лет. Сначала Речь Посполитая во главе с королём Сигизмундом ІІІ пыталась под видом помощи "законному царю" посадить на московский трон своих ставленников — Лжедмитрия І и Лжедмитрия ІІ, которые выдавали себя за умершего в раннем возрасте сына Ивана Грозного. Однако первый в Белокаменной не прижился, а второго в неё даже не впустили.

Поляки не сдавались, и в 1609 году война была объявлена официально. Сначала им сопутствовал успех — московские бояре признали царём польского королевича Владислава, а польский гарнизон на два года уселся в Кремле. Но в 1612 году ситуация кардинально изменилась. Сначала ополчение Минина и Пожарского изгнало поляков из Москвы, потом Земский собор избрал царём Михаила Фёдоровича Романова. Следующие несколько лет боевые действия велись вокруг Смоленска, который московиты безуспешно пытались отвоевать.

Казаки согласились помочь Сигизмунду в обмен на обещание не притеснять казаков и cохранить за ними право исповедовать православную веру

Тем временем король Сигизмунд не оставлял надежды посадить своего сына на царский престол. В апреле 1617 году польское войско выступило в решающий поход на Москву, но почти сразу оказалось, что сил для победы явно не хватает. Польская шляхта, порядком подустав от длившейся не первый год войны, дальше воевать особо не хотела, а в королевской казне не хватало денег для оплаты услуг необходимого количества иностранных наёмников.

Тут-то Сигизмунд и обратил свой взор в сторону запорожцев, которые были хоть и не совсем "верными", но всё-таки его "подданными". Тому было несколько причин. Во-первых, в предыдущие годы казаки завоевали авторитет умелых и грозных воинов, во-вторых, за короткий срок они могли выставить многотысячное войско. И самое главное — казацкое войско находилось на полном самообеспечении, его не нужно было ни одевать, ни вооружать, а вместо оплаты можно было предложить политические уступки.

Переговоры между королевскими посланниками и Войском Запорожским начались ещё летом 1617 года и затянулись на год. В конце концов в июне 1618 года казаки согласились подсобить Сигизмунду в "трудоустройстве" сына. В обмен королевское величество обещало не притеснять казаков и cохранить за ними право исповедовать православную веру (которая после Берестейской унии 1596 года фактически оказалась в Речи Посполитой на полулегальном положении).

На Москву

Во второй половине июня шесть казацких полков общей численностью 20 тысяч человек во главе с гетманом Сагайдачным выдвинулись в поход на Москву, открыв таким образом второй фронт в польско-русской войне. В это время основные бои велись в районе Можайска, поэтому запорожцы, наступавшие через Северщину (современная Черниговская область), на своем пути не встретили серьёзного сопротивления.

Начав с успешного штурма Ливен, казаки Сагайдачного "взяли, высекли и спалили" Елец, Лебедин, Шацк, Касимов и ещё 10 городов и замков поменьше. Правда, успех не всегда сопутствовал запорожцам. Например, Михайлов и Зарайск им взять не удалось. В планы гетмана не входила затяжная осада городов, поэтому если сразу первый штурм не удавался, казаки шли дальше. В результате войско Сагайдачного за два месяца одолело в два раза большее расстояние, чем королевское за год.

16-17 сентября казаки беспрепятственно переправились через Оку — прямой путь на Москву был открыт. Войско царского воеводы Григория Волконского, которое должно было им помешать, разбежалось, как только появились первые слухи о приближении черкесов (название запорожцев в Московии того времени). Спустя три дня передовые части запорожцев соединились с польскими войсками около Донского монастыря под Москвой.

План Москвы, сделаный поляками в 1612 году

Появление Сагайдачного польское командование встретило с большой радостью, поскольку их войска находились на грани боеспособности. Задержки с выплатой жалованья солдатам, нехватка продовольствия, болезни и дезертирство не способствовали поднятию боевого духа. Поэтому прибытие 20-тысячной подмоги оказалось как нельзя кстати.

Генеральный штурм Москвы был назначен на ночь с 10 на 11 октября. Разработанный великим гетманом (польским главнокомандующим) Яном Карлом Ходкевичем план предполагал, что отряд запорожцев предпримет отвлекающую атаку, тогда как основные силы нанесут удар с юга и юго-запада через Тверские и Арбатские ворота. Сапёры должны были подорвать ворота, после чего немецкая наёмная пехота и польские жолнёры должны были ринутся в образовавшиеся проломы.

Однако незадолго до начала штурма на сторону осаждённых перебежали два французских мастера-подрывника, которые назвали дату и время начала атаки. В результате в намеченное время штурмующие натолкнулись на подготовленное и упорное сопротивление. Атака Тверских ворот сразу захлебнулась, возле Арбатских полякам вначале сопутствовал успех, но вскоре и там они вынуждены были отступить.

Неудача штурма во многом была вызвана и неучастием в нём основных сил запорожцев, которым по плану отводилась второстепенная роль

Неудача штурма во многом была вызвана и неучастием в нём основных сил запорожцев, которым в плане Ходкевича отводилась второстепенная роль. Историки выдвигают разные версии, почему великий гетман принял такое решение. По одной из них, он не захотел, чтобы слава взятия Москвы досталась запорожцам. По другой — участвовать в штурме отказался сам Сагайдачный. Выдвигаются предположения, что гетман не хотел своими руками усиливать польскую корону или что, узнав о готовности поляков начать переговоры с Михаилом Фёдоровичем, решил почём зря не губить казаков.

Как бы там ни было, неудачный штурм означал фактический конец войны. На долгую осаду у поляков уже не было ресурсов. Не лучшим было положение и московского царя. Понимая, что дело движется к миру, Сагайдачный с основными силами двинулся домой, разорив по дороге Калугу. Тем временем 3 января 1619 года Речь Посполитая и Москва подписали Деулинское перемирие. По его условиям Польша, хоть и не сумев посадить на царский трон королевича Владислава, получила Смоленскую и Черниговскую земли, достигнув таким образом максимальных размеров в своей истории.

Плата за службу

По прибытии домой запорожцы получили 20 тысяч злотых, что по тем временам было довольно невысокой платой за военную службу. Основной "доход" от похода составили добытые в бою трофеи. В частности, в Ельце казаки перехватили московские "упоминки" (дань) крымскому хану.

Не желал польский король отблагодарить запорожцев за войну с Москвой и политическими уступками. В октябре 1619 года Сагайдачный был вынужден подписать Роставицкое соглашение, согласно которому казацкое войско сокращалось до трёх тысяч человек. Основная масса ветеранов польско-московской войны должна была вернуться к своим бывшим панам. Кроме того, сохранился запрет запорожцам на походы на Крымское ханство и Османскую империю.

Основная масса ветеранов польско-московской войны должна была вернуться к своим бывшим панам

Аналогично обстояли дела и в церковном вопросе. Несмотря на обещания, положение православной церкви никак не улучшилось. Поэтому запорожцы были вынуждены взять дело в свои руки. В 1620 году Сагайдачный вместе со всем Войском Запорожским вступил в Киевское православное братство, а спустя несколько месяцев при его поддержке иерусалимский патриарх Феофан высветил в сан Киевского митрополита Иова Борецкого, восстановив таким образом православную церковную иерархию на украинских землях.

Однако Сагайдачный решил, что если король пообещает дважды, то во второй раз своё слово уже точно сдержит. В 1621 году казаки снова пришли на помощь короне, сыграв решающую роль в победе над османскими войсками под Хотином. Однако и в этот раз обещанной награды они не получили. В дальнейшем запорожцы пустым обещаниям просто так не верили и стали отстаивать свои права с оружием в руках.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
225 лет назад началось заселение украинскими казаками КубаниКак Порошенко по Гетьману Сагайдачному гулялВ Украине может появиться премия за лучшее научное и научно-популярное издание по истории Украины
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3902
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57994
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5466
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7284
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21705
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11806
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2260
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18244
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3605
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8363
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 5582 / 9832
  2. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 3938 / 4181
  3. Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова 3647 / 4109
  4. Самая уродливая собака в мире получила титул и $1500 1931 / 1957
  5. Россия - в нокауте на чемпионате мира 1884 / 2135
  6. Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины 1715 / 1930
  7. СБУ проверит Mercedes жены Гройсмана, - СМИ 1536 / 1623
  8. В Китае толпа зевак уговорила девушку совершить суицид 1482 / 1653
  9. Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии 1331 / 1936
  10. В магазине Киева мужчину ранили ножом 1326 / 1468
  1. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 19 / 4181
  2. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 10 / 14645
  3. У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил 8 / 813
  4. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 7 / 3902
  5. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 6 / 9832
  6. Россия - в нокауте на чемпионате мира 5 / 2135
  7. "Нова Пошта" предоставит всем своим сотрудникам полное медицинское страхование от Страховой компании "УНИКА" 4 / 583
  8. Украина - в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом 4 / 282
  9. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 4 / 4564
  10. Страна ОЗ. Почему Украина может так и не стать настоящим государством 3 / 700
Подписка на фокус
Бізнес радіо. Україна.
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.