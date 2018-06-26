Адвокат Саакашвили обжаловал приговор Дангадзе

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий обжаловал в Апелляционном суде приговор Печерского районного суда Киева в отношении соратника политика Севериона Дангадзе.

По словам адвоката, он несколько раз пытался получить доступ к приговору, но судья Печерского райсуда Дмитрий Белоцерковец отказал в этом, передает Интерфакс.

В Едином реестре судебных решений есть только информация о вынесении данного решения, но указано, что оно запрещено для обнародования в соответствии с положениями закона Украины "О доступе к судебным решениям".

"Мы считаем, что данное решение должно быть отменено, поскольку, хотя Саакашвили и не был участником этого уголовного производства, но его вина была установлена приговором, вынесенным Дангадзе, и этим были нарушены права Саакашвили", - отметил Чернолуцкий.

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Напомним, Печерский районный суд Киева вынес приговор соратнику бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Сивериону Дангадзе. Ранее Фокус сообщал, что правоохранители заранее подготовились к возможным беспорядкам во время заседания. Напротив ЦУМа были выставлены два КамАЗа и собирались бойцы Нацгвардии.