В Киеве маршрутки устроили гонки, выпала пассажирка

С места инцидента пострадавшая ушла сама

В Киеве женщина выпала из салона маршрутки, когда водитель пытался обогнать своего конкурента.

Об этом в группе Facebook Транспорт Киева написал один из очевидцев.

Инцидент произошел на улице Маршала Конева в районе Теремков-2.

"Водитель так спешил за 6 гривнами до Васильковской, что едва не убил женщину, зажав задней дверью ногу. Женщина упала на асфальт, поднялась и в шоковом состоянии ушла", - пишет очивидец.

По его словам, водитель маршрутки еще 100 метров бежал за женщиной, предлагая деньги и прося не обращаться в полицию.

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Напомним, на днях в Киеве во время движения у маршрутки №529 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Вербицкого отпали двери.