В Киеве маршрутки устроили гонки, выпала пассажирка

В Киеве женщина выпала из салона маршрутки, когда водитель пытался обогнать своего конкурента.
Об этом в группе Facebook Транспорт Киева написал один из очевидцев.
Инцидент произошел на улице Маршала Конева в районе Теремков-2.
"Водитель так спешил за 6 гривнами до Васильковской, что едва не убил женщину, зажав задней дверью ногу. Женщина упала на асфальт, поднялась и в шоковом состоянии ушла", - пишет очивидец.
По его словам, водитель маршрутки еще 100 метров бежал за женщиной, предлагая деньги и прося не обращаться в полицию.
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Напомним, на днях в Киеве во время движения у маршрутки №529 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Вербицкого отпали двери.