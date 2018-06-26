7 июля в Каневе откроется первый Международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID, организованный Фондом гуманитарного развития Украины.

Сегодня Форум объявляет список ключевых международных и украинских спикеров.

"Именно человек является основой капитализации экономики. И не может быть успешной экономики там, где общество живет на грани гуманитарного дефолта. Самые развитые страны планеты вкладывают большие ресурсы и усилия в свою гуманитарную безопасность - в развитие своих граждан, их образование, их доступ к культурной инфраструктуре и возможности эффективно ею пользоваться. Перед Ukrainian ID стоит судьбоносное задание: чтобы наша страна стала значительной и влиятельной частью глобальной экономики, необходимо изменить отношение государства к гуманитарной парадигме.

Ukrainian ID – это платформа, объединяющая мировых и отечественных лидеров мнений для генерирования новых смыслов, для обеспечения будущего на фундаменте стремительного развития экономики и человеческого капитала", - заявила президент Форума Наталья Заболотная.

Основная программа Форума состоит из пяти панелей: Economy ID, Human Security ID, Community ID, Culture ID и Technology ID. Участниками и модераторами Ukrainian ID станут лидеры мнений мирового уровня, ведущие экономисты, инвесторы, журналисты, государственные деятели, визионеры культуры.

В частности, модератором экономической панели Форума является Джон Хербст - председатель Евразийского центра Атлантического совета, который в 2003-2006 годах был послом США в Украине и выстраивал взаимодействие между нашими государствами во времена значительных геополитических потрясений.

Господин Хербст назвал нынешнюю программу Ukrainian ID впечатляющей первой попыткой и предвестником успешного будущего: "Канев – это изобретательная идея для того, чтобы привнести новую перспективу к развитию новой, современной Украины. И это обязывает организаторов Форума думать широко для того, чтобы создать "Украинский Давос".

Участвовать в экономической панели будет Наталья Энн Яресько - председатель наблюдательного совета The Aspen Institute в Киеве и член наблюдательного совета The Aspen Institute в США, исполнительный директор Совета Финансового контроля и управления Пуерто-Рико. В качестве министра финансов Украины в 2014-2016 годах госпожа Яресько смогла решить ряд проблем, связанных с управлением внешнего долга и финансового дефолта Украины в условиях внутренней нестабильности и военной агрессии России.

"Мы живем в удивительно взаимно интегрированном и конкурентном мире, где технологии принесли прогресс в медицине, бизнесе, образовании, торговле и многих других сферах. И именно инвестирования в человеческий капитал дает возможность обществу брать лучшее, что предлагает мир, дает возможность быть неотъемлемой частью и соавтором этих глобальных тенденций", - отметила Яресько.

Ключевую панель Ukrainian ID, посвященную гуманитарной безопасности, будет модерировать известный американский журналист и писатель Кристофер Дикки. На протяжении своей тридцатилетней карьеры господин Дикки стал известным благодаря репортажам и книгам, в которых он исследует природу войн в различных регионах мира. В 2014 году господин Дикки стал редактором секции мировых новостей The Daily Beast - американского интернет-издания с аудиторией в 21000000 читателей, которое за девять лет работы получили около двух десятков наград за выдающиеся достижения в журналистике.

Среди участников Форума также Даян Фрэнсис, главный редактор канадского издания The National Post и инвестор в украинскую IT-отрасль, которая сотрудничает с наиболее влиятельными мировыми СМИ, среди которых Wall Street Journal, Washington Post и The Guardian; Томас Бруннер, австрийский инвестор в сельское хозяйство и меценат украинских культурных проектов; Роман Ващук, посол Канады в Украине, яркий представитель глобальной украинской диаспоры, который станет модератором панели Culture ID; Даниэль Билак, руководитель Офиса по привлечению и поддержке инвестиций, советник Премьер-министра Украины по вопросам инвестиций.

Украинскую власть на Форуме будут представлять Министр инфраструктуры Владимир Емельян, и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун, председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко.

Ознакомиться с полным списком спикеров и расписанием панелей Форума, стать участником Ukrainian ID можно, зарегистрировавшись на официальном сайте www.ukr-id.com

7 июля, параллельно с Ukrainian ID, в Каневе на пяти локациях будет проходить фестиваль SHEVAFEST, который является "пилотом" ежегодного международного мультидисциплинарного фестиваля современной музыки, литературы, кино и искусства.

Детали программы смотрите на официальном SHEVAFEST: www.shevafest.com.