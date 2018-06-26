В Украине могут разрешить приватизацию оборонных предприятий, - Турчинов

Президент Петр Порошенко подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов во время брифинга, передает пресс-служба ведомства.

Согласно указу, украинские производители оружия и оборонной промышленности смогут сами экспортировать свою продукцию без посредничества государственных специализированных компаний.

Кроме того, разрешается импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружений.

Также сняты ограничения по прямым контрактам для отечественных министерств силового блока на закупку оружия и военной техники за рубежом.

Турчинов назвал такое решение "очень серьезным шагом, который значительно укрепит нашу оборонную способность и даст мощный толчок развитию оборонной промышленности".

Секретарь СНБО также заявил об инициировании перед Кабинетом министров и Верховной Радой снятия ограничений на законодательном уровне по приватизации и привлечению инвестиций в отечественные государственные оборонные предприятия.

Напомним, представители Консервативной партии Канады предложили передать Киеву партию летального оружия на 9,5 миллионов долларов.