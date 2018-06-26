Доверенное лицо Путина не пустили в Украину

Советника главы Госдумы России, журналиста Евгения Примакова не пропустили в Украину.
Об этом Примаков написал на своей странице в Facebook.
"Все в порядке, очень вежливо, никаких угроз и т. п. Просто закрыли въезд на 5 лет как лицу, которое угрожает безопасности Украины", - написал он.
Примаков разместил фотокопии предъявленых ему документов.
Согласно им, Примакова не пропустили в связи с наличием решения уполномоченного органа Украины о запрете въезда.
Напомним, пограничники не пустили в Украину экс-солистку Ночных снайперов Сурганову. Музыканту запретили въезд в страну на три года.