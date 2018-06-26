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Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО

Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО
Татьяна Москалькова / Фото: Валерия Ковалиснкая / ТСН

Российский омбудсмен хотела встретиться с крымским дезертиром Максимом Одинцовым

26.06.18 1795
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Российского омбудсмена Татьяну Москалькову не пустили в Лукяновское СИЗО, где она намеревалась встретиться с дезертиром Максимом Одинцовым. Об этом сообщает"112 Украина".

Причиной недопуска она назвала отсутствие разрешения на посещение от Министерства юстиции Украины. 

"Такой запрос сегодня будет сделан консульством, мною, и будем ждать этого ответа. По поводу списка документов ничего в законодательстве нет, поэтому мы обменивались нотами. И в ноте, которую мы получили из МИД Украины, ничего не было сказано по поводу необходимости предоставления этих документов. Мы получили разъяснения руководства пенитенциарной системы и готовы их выполнять. Разъяснения получили только что", - пояснила Москалькова.

Напомним, 6 февраля суд в Киеве признал бывшего украинского военнослужащего Максима Одинцова виновным в государственной измене и дезертирстве из украинской армии в аннексированном Россией Крыму и приговорил его к лишению свободы сроком на 14 лет

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