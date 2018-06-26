Апелляционный суд выпустил догхантера Святогора из СИЗО

Во вторник, 26 июня, апелляционный суд Киева изменил меру пресечения догхантеру Алексею Святогору с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения, апелляционные жалобы, поданные стороной защиты в интересах подозреваемого Святогора А.А., удовлетворены частично, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 11 июня 2018 отменено и принято новое, которым ходатайство следователя Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве удовлетворен частично, - применена к подозреваемому Святогора А.А. мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания и возложены на подозреваемого обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня Судья Шевченковского районного суда Киева решила взять под стражу на два месяца догхантера Алексея Святогора, который получил печальную известность как убийца бездомных собак.

Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ("Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.