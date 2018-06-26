Украинский омбудсмен Людмила Денисова выдвинула своей российской коллеге три условия для посещения россиян, задержанных или осужденных в Украине. Об этом она написал в Facebook.

Также она напомнила, что президент Петр Порошенко в качестве исключения снял запрет на въезд в Украину, благодаря чему она беспрепятственно въехала в Киев и встретилась в Посольстве РФ в Украине с экипажем судна "Норд".

Для "синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц" Денисова требует:

Предоставить беспрепятственную возможность членам украинского рыболовного судна "ЯК-0041" Сергею Калиниченко, Руслану Скрипнику, Геннадию Отичко и Олегу Блоку прибыть в Генконсульство Украины в Ростов-на-Дону для встречи с ними. Способствовать посещению Романа Сущенко, что сделает возможным визит Москальковой к Максиму Одинцова. Обратиться к Президенту РФ с прошением о помиловании Олега Сенцова.

Напомним, 26 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла с рабочим визитом в Киев. Она встретилась с членами экипажа судна "Норд", но ее не пустили в Лукьяновское СИЗО для встречи с крымским дезертиром Максимом Одинцовым.