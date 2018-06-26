Геращенко: Путин уже 12 дней не выполняет свое обещание

Несмотря на договоренности, украинского омбудсмена не пускают к политзаключенным

Президент РФ Владимир Путин уже 12 дней не выполняет свое обещание о допуске украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным в России. Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Президент Путин гарантировал во время разговора с президентом Порошенко доступ украинского обмудсмена к украинским заключенных. Уже 12 дней эти гарантии и обещания не выполняются российскими властями. Должно быть, согласно договоренностей президентов, зеркальное и одновременное посещение удерживаемых", - написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Денисова выдвинула Москальковой ультиматум

Она добавила, что российская обмудвумен Москалькова сможет зайти в камеру дезертира Одинцова тогда, когда Денисова зайдет в камеру Сущенко.

"Зеркальность и одновременность, только так", - подытожила Геращенко.

Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.