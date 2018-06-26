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Освобождение заложников Кремля

Московский суд отказал Денисовой в посещении Сущенко

Московский суд отказал Денисовой в посещении Сущенко
Людмила Денисова / kmu.gov.ua

Несмотря на обещания Путина, украинский омбудсмен уже две недели не может попасть к политзаключенным

26.06.18 24
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Московский городской суд отказал украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в посещении украинского политзаключенного Романа Сущенко в СИЗО Лефортово. Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, все необходимые документы она подала еще 14 июня и 15 июня получила разрешение Московского суда на посещение Романа. Однако 18 июня в Лефортово ей отказали во встрече с Сущенко без каких-либо объяснений.

20 июня Денисова вновь обратилась в Московский городской суд.

"Встречи с председателем суда, мои ежечасные звонки, направленные письма с просьбой ускорить решение результата не дали. Сегодня, 26 июня, в 9.00 встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен принять решение. Он сказал, что "вопрос визита очень сложный, но он обязательно примет решение сегодня после 15 часов". Сейчас решение есть. Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", - написала она.

Омбудсмен добавила, что президент РФ Владимир Путин во время телефонных разговоров с украинским главой государства Петром Порошенко предоставил полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, содержащимся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. 

"Уже две недели я жду реализацию данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ. На эту минуту я не увидела ни одного из заключенных украинцев, к которым у меня гарантирован беспрепятственный доступ", - подчеркнула Денисова.

Она также отметила, что ее российская коллега Татьяна Москалькова не имеет полномочий принять решение о предоставлении доступа к удерживаемым гражданам.

"Она обращается за согласованием к неизвестным мне органам и не получает его!", - добавила Денисова.

Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.

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