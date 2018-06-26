Белорус получил в Украине семь лет за кражу тысячи ящиков с алкоголем

Луцкий горрайонный суд приговорил гражданина Беларуси к семи годам лишения свободы за кражу алкоголя на сумму в 1,9 млн грн. Об этом в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Днем 24 января 2015 38-летний белорус поставил на стоянку в селе Липы Луцкого района грузовик с фиктивными номерными знаками, а в ночь на 25 января с сообщниками проник в полуприцеп другого авто, которое находилось рядом на этой же стоянке, и перегрузил в свой автомобиль более тысячи ящиков с элитными алкогольными напитками - виски, бурбоном и джином", - сообщил Лысенко.

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Ущерб от кражи правоохранители оценили в 1,9 млн грн.

В ноябре 2017 года белоруса объявили в розыск. Его задержали в Литве и экстрадировали в Украину.

В суде мужчина свою виновность в содеянном не признал, однако собранными в ходе досудебного расследования она была полностью доказана.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве дважды обокрали высокопоставленных иностранцев. 19 июня 19 июня в киевском ресторане карманники вытащили 3400 долларов из сумки главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга. 22 июня неизвестные украли у главы Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса кошелек с деньгами.