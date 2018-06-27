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Антикоррупционный суд в Украине

США требуют изменить закон об Антикоррупционном суде

США требуют изменить закон об Антикоррупционном суде
Фото: washingtontimes.com

В Госдепе считают, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов

27.06.18 164
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США считают очень важным принятие изменений к закону об Антикоррупционном суде и призывают чиновников в Украине максивально быстро их принять.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепа и является ответственным за Украину, сообщает "Радио Свобода".

"Внесение изменений в этот закон, согласно которому суд сможет рассматривать дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляциями по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют (в Украине – ред.)", – объяснил Эндрюс позицию США. Однако, по словам Эндрюса, США не хочет быть стороной в переговорах по этому вопросу и указывает на необходимость прямых переговоров между украинским правительством и руководством МВФ.

"Поскольку антикоррупционный суд – один из важнейших пунктов переговоров (Украины – ред.) с Международным валютным фондом и является условием для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов, эти переговоры должны быть непосредственно между Украиной и МВФ. Мы еще раз настойчиво заявляем – это переговоры с фондом, не с Соединенными Штатами. Это то, о чем Украина и МВФ договорились – поэтому если фонд будет доволен, мы тоже будем довольны", – подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь ситуация, если депутаты откажутся принимать такие изменения в закон, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией в США оценивают, насколько Украина прогрессирует на пути реформ.

"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе... Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией пойдут в старые суды, которые, откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим – Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью", – пояснил Эндрюс.

Он также отметил, что избавление от влияния олигархов - часть необходимых реформ.

Как сообщалось, 26 июня президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, 14 июня в Украине вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде. Этот документ определяет, как именно будет работать новое судебное учреждение.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Напомним, конкурс судей в антикоррупционный суд будет длиться не менее полугода.

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