В Одесской области покусанная каракуртом женщина попала в реанимацию

Сейчас ее жизни ничего не угрожает

В Одесской области жительница села Тузлы, отдыхающая на побережье лимана Алибей, была укушена каракуртом.

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

Женщину доставили в больницу в Татарбунарах, но там не оказалось необходимой вакцины. Пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Даже когда удалось раздобыть лекарство, врачи не давали никаких гарантий.

Состояние женщины было крайне сложным. Ей пришлось пережить жуткие боли и ломоту в костях, пишет издание.

Сегодня состояние укушенной пауком женщины стабилизировалось, она идет на поправку.

Ранее Фокус сообщал, что в Калифорнии (США) мужчина поджег огромного паука, пробравшегося в его квартиру в многоэтажке, что привело к масштабному пожару, в результате которого несколько квартир полностью выгорели.