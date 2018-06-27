В Одесской области покусанная каракуртом женщина попала в реанимацию

В Одесской области жительница села Тузлы, отдыхающая на побережье лимана Алибей, была укушена каракуртом.
Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".
Женщину доставили в больницу в Татарбунарах, но там не оказалось необходимой вакцины. Пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Даже когда удалось раздобыть лекарство, врачи не давали никаких гарантий.
Состояние женщины было крайне сложным. Ей пришлось пережить жуткие боли и ломоту в костях, пишет издание.
Сегодня состояние укушенной пауком женщины стабилизировалось, она идет на поправку.
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