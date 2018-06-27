Сеть антиукраинских интернет-провокаторов работала из Днепра

Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух жителей Днепропетровщины, которые в российских соцсетях провоцировали интернет-пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что жители Днипра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона. В течение последнего месяца основные "усилия" злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко дню Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Среди материалов также обнаружены заготовки обвинительных текстов в адрес ООС и неправдивые "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных Сил Украины. Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственного изменения конституционного строя.

Изъято компьютерное оборудование, которое использовалось злоумышленниками для распространения антиукраинских материалов и призывов к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины.

У агитаторов также обнаружены инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и Интернет-сайтов.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ предотвратила продажу в Украине радиоактивного вещества. Правоохранители обнаружили специально обустроенный в частном дворе тайник на глубине более двух метров.