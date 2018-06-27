В "ДНР" арестовали местного "министра"

В оккупированном Донецке арестован "и. о. министра транспорта" террористической организации "ДНР" Игорь Андриенко.
Об этом сообщают подконтрольные боевикам интернет-ресурсы.
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"Сам арест планировался и откладывался с марта месяца. Арест произошел в центре города, публично. После ареста в здании "министерства" произошли обыски. Основная причина ареста – коррупция в сфере государственных закупок железной дороги и откаты в сфере автодорожного ремонта. Заявленная сумма претензии доходит до 3 млрд рублей", – говорится в сообщении.
Отметим, что до исполнения обязанностей "министра" в марте 2016-го года Андриенко был депутатом одного из райсоветов Донецка.
Отметим, в феврале 2018-го года был задержан "глава "Министерства угля и энергетики" Эдуард Голенко по подозрению в хищении бюджета боевиков.