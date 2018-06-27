Общественные организации подали в суд на Порошенко за Жебривского

Ряд общественных организаций подали в суд на президента Петра Порошенко за якобы незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Павла Жебривского.
Об этом говорится в коллективном иске.
Среди истцов - Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан.
Активисты требуют отмены Указа Президента и, соответственно, лишения Жебривского должности аудитора.
Формальная причина требования - отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.
Согласно статье 26 Закона "О Национальном антикоррупционном бюро" аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях.
Напомним, 19 июня Порошенко подписал указ о назначении Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.