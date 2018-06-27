Украинские артиллеристы провели учения у административной границы с аннексированным Крымом.
Об этом в среду, 27 июня, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.
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Так, командование морской пехоты ВМС ВСУ вместе с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонской области.
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Цель учений - отработка навыков обороны морского побережья и уничтожения воображаемого противника, который осуществляет наступление.
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Артиллеристы отработали детали поражения целей. Также была проведена тренировка с практической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения воображаемого противника. Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.
Ранее военно-морские силы Украины провели учения вблизи административной границы с аннексированным Крымом.