Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 27 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 среды, 27 июня
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