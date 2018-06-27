В е-декларации Супрун нашли нарушения, - СМИ

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за 2016 год.

Об этом со ссылкой на источник в НАПК сообщают Украинские Новости.

По словам источника, агентство приняло решение о результатах полной проверки электронной декларации Супрун.

НАПК установило, что в декларации за 2016 Супрун и ее муж не указали полученные доходы в размере 13,8 тыс. гривен.

Оснований для привлечения Супрун к ответственности нет, она должна будет подать исправленную декларацию.

В декларации за 2017 год нарушений не выявлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК завершило проверку декларации Порошенко

Напомним, за первый месяц работы новому главе НАПК заплатили почти 120 тыс. грн. В НАПК отметили, что примерно такой будет ежемесячная заработная плата Александра Мангула.