Для недопущения в будущем случаев нападения на ромов полиция проведет несколько превентивных профилактических мероприятий.



Об этом в среду, 27 июня, во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, полиция должна защитить ромов на всей территории Украины. Следовательно, сотрудники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут мероприятия для установления мест проживания и временного пребывания ромов.





"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - подчеркнул глава Нацполиции.

Также глава Нацполиции обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушения равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении.

Напомним, поздно вечером в субботу, 23 июня, в лесу под Львовом разгромили табор ромов. В результате нападения погиб 24-летний парень, еще четверо человек, в том числе 30-летняя женщина и 10-летний мальчик получили ранения. Полиция задержала всех участников погрома – семерых несовершеннолетних парней и их 20-летнего организатора.

За последние три месяца нападения на таборы ромов имели место дважды в Киеве, в Тернополе и в Львовской области, но тогда, к счастью, обошлось без человеческих жертв.