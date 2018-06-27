Йенс Столтенберг дал интервью в преддверии саммита в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита в Брюсселе рассказал об отношении к новым разработкам ядерного оружия в РФ, нежелании новой холодной войны и перспективах вступления в альянс Украины и Грузии.

Отметим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время недавних телефонных переговоров пригласил президента Украины Петра Порошенко принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств.

Порошенко также сообщил, что Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. В свою очередь, Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности.

Напомним, Порошенко рассказал, как мечтает о НАТО.