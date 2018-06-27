РФ отвергла предложение Украины о наблюдателях ОБСЕ на границе

Российская сторона на переговорах в Минске однозначно не соглашается с предложением Украины о контроле наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неконтролируемого участка российско-украинской границы на оккупированной части Донбасса.



Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в Facebook.



"Как и предполагалось, первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мероприятий не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны", - отметил Марчук.

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По словам Марчука, у украинской стороны цель одна - чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок Россией оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой Украиной части госграницы.



"Мы этим предложением подтверждаем ранее согласованные и подписанные Минские договоренности. Российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня. То есть, по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращения огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения", - добавил представитель Украины в ТКГ.

Отметим, ранее США призвали РФ не мешать наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу.