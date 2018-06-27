Британия выделит Украине 35 млн фунтов на гумпомощь и оборону

В течение ближайших лет Великобритания планирует выделить Украине 35 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд гривен) на гуманитарную помощь и повышение обороноспособности.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает 112 Украина.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ждет новый транш от МВФ осенью, - Минфин
Соответствующее заявление Джонсон сделал на международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.
"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии для того, чтобы помогать вам защищать страну, и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России. Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены выехать из Донбасса, будем помогать женщинам, жертвам домашнего насилия", - сказал он.
Напомним, 13 июня депутаты Европарламента поддержали предложение Еврокомиссии предоставить новую программу макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины в объеме 1 млрд. евро.