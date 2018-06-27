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Главная » Страна » Британия выделит Украине 35 млн фунтов на гумпомощь и оборону

Британия выделит Украине 35 млн фунтов на гумпомощь и оборону

Британия выделит Украине 35 млн фунтов на гумпомощь и оборону
Борис Джонсон/Фото: Global Look Press

Помощь также предусмотрена университетам и жертвам домашнего насилия

27.06.18 17
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В течение ближайших лет Великобритания планирует выделить Украине 35 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд гривен) на гуманитарную помощь и повышение обороноспособности.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает 112 Украина.

Соответствующее заявление Джонсон сделал на международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.

"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии для того, чтобы помогать вам защищать страну, и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России. Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены выехать из Донбасса, будем помогать женщинам, жертвам домашнего насилия", - сказал он.

Напомним, 13 июня депутаты Европарламента поддержали предложение Еврокомиссии предоставить новую программу макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины в объеме 1 млрд. евро.

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