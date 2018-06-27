Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на банкет к генсеку Совета Европы

Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.



Об этом 27 июня на своей странице в Facebook сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.



"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием у генерального секретаря Совета Европы Ягланда и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом является устраивать роскошные приемы на сотни человек", – написал он.

Арьев добавил, что Украина совершила добровольны взнос в сумме 400 тыс. долларов "на поддержку организации в сложное время". Однако украинская сторона не получила ответа от Ягланда о стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.



В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала европейских коллег отказаться посещать это мероприятие.

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"Генсек СЕ Т. Ягланд постоянно жалуется на экономическую потребность за неуплату россиянами их вклада. И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян - хоть тушкой, хоть чучелом. И одновременно устраивает прием на сотни персон с шампанским на аперитив", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала оккупацию ОРДЛО Россией. Кроме того, ПАСЕ приняла резолюцию по противодействию российской пропаганде на уровне стран Европейского Союза.

22 января 2018 года Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда ее принципов.