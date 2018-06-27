Москалькова не будет просить Путина о помиловании Сенцова

Российский омбудсмен, мол, не имеет для этого полномочий

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не собирается писать президенту РФ прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - заявила Москалькова.

Она добавила, что существующий порядок предполагает "личное обращение человека, его волеизъявление о помиловании". Вместе с тем она признала, что в случае с освобождением Надежды Савченко эта процедура была нарушена, так как о помиловании Путина попросили вдовы погибших.

"Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого", - сказала Москалькова.

При этом омбудсмен отказалась отвечать на вопрос журналистов, поддержала бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от Сенцова или кого-либо.

"Еще меня очень беспокоит, что вот так (получается): просили за Савченко. Ее помиловали, освободили, передали украинской стороне. Где она сейчас? Сидит... Нам надо подумать еще, добро ли мы делаем, отправляя (людей)", - сказала Москалькова вместо ответа на вопрос.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.

После этого Денисова назвала одним из условий посещения Москальковой осужденных и задержанных в Украине россиян подачу ей прошения о помиловании Сенцова.