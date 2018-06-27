На Полтавщине из зала суда сбежал особо опасный преступник

Он может быть вооружен

В Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник. Он может быть вооружен. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Предположительно, он может передвигаться на автомобиле марки "Ауди А6" серебристого цвета на номерах прибалтийской республики.

В регионе введен оперативный план, на розыск преступника направлен весь личный состав полиции области.

Напомним, ночь на вторник, 26 июня, из изолятора временного содержания в райцентре Новотроицкое Херсонской области сбежали двое задержанных.