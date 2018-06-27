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Главная » Страна » На Полтавщине из зала суда сбежал особо опасный преступник

На Полтавщине из зала суда сбежал особо опасный преступник

На Полтавщине из зала суда сбежал особо опасный преступник

Он может быть вооружен

27.06.18 55
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В Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник. Он может быть вооружен. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. 

"Разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. 

Предположительно, он может передвигаться на автомобиле марки "Ауди А6" серебристого цвета на номерах прибалтийской республики.

В регионе введен оперативный план, на розыск преступника направлен весь личный состав полиции области. 

Напомним, ночь на вторник, 26 июня, из изолятора временного содержания в райцентре Новотроицкое Херсонской области сбежали двое задержанных.

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