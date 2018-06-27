В Минске договорились об очередном перемирии

На заседание Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе была достигнута договоренность о начале нового перемирия с 1 июля. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени; подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей", - написала она.

Напомним, по мнению главы МВД Арсена Авакова, переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе на основании Минских соглашений исчерпали свой потенциал и сейчас только способствуют дальнейшему "замораживанию" конфликта.