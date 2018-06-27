В Винницкой области после празднования выпускного отравились 62 человека

В двух селах Винницкой области в связи с отравлением во время празднования выпускного госпитализировали 62 человека, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной Госпотребслужбы.

Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит". Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести.

Всего в праздновании выпускных вечеров в Чечельницком районе в с. Бондуровка принимало участие 68 человек и в с. Стратиевка - 85 человек. Праздничные ужины проводились в помещении сельского дома культуры и в помещении школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лагере в Запорожье отравились 28 детей

Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в одном и том же кафе в селе Вербка Чечельницкого района и доставлялись к местам проведения мероприятий частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования.

Бактериологические лабораторные исследования материала отобранного от больных лиц, работников кафе "Вербка", проб готовых блюд, питьевой воды и смывов с объектов внутренней среды кафе "Вербка" продолжаются. К административной ответственности привлечены владелица кафе.

Напомним, в Ярмолинецком районе Хмельницкой области во время поминального обеда в кафе отравились по меньшей мере 16 человек.