Украинский омбудсмен Людмила Денисова написала письмо главе администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить ее доступ к украинскими политзаключенным. Об этом она сообщила в Facebook.

Вынуждена констатировать, что гарантии, данные мне gрезидентом Российской Федерации Владимиром Путиным как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы. Поэтому я обратилась с официальным письмом к Руководителя Администрации Президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию данных мне gрезидентом РФ гарантий", - написала она.

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Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.