На Донбассе погибли трое военных

Еще один боец получил ранения

В результате артиллерийского обстрела боевиков около Богдановки на мариупольском направлении погибли трое наших военных. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Также около Водяного еще один боец получил ранения. Всего с 7:00 до 18:00 боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

На луганском направлении около Крымского противник стрелял из 82-мм миномета.

На донецком направлении боевики вели беспокоящий огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.

На мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применил против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, на заседание Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе была достигнута договоренность о начале нового перемирия с 1 июля.