Сотрудники СБУ инсценировали убийство общественного активиста, который отстаивал права крестьян в одном из районов Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.

Оперативники СБУ установили, что заказчиком убийств является бизнесмен из Киева. Его семья имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей. Крестьяне выражали недовольство условиями сотрудничества и требовали увеличить плату за паи.

Для устрашения людей бизнесмен заказал убийство трех граждан: представителя организации "Самооборона майдана Черкасской области", главу одного из сельсоветов района и ее близкого родственника.

"Правоохранители задокументировали встречу заказчика с киллером, который сообщил правоохранителям о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием. На ней коммерсант озвучил фамилии будущих жертв, предоставил дополнительные инструкции по их ликвидации, обсудил сроки и порядок выполнения заказа", - сообщили в СБУ.

Для имитации преступления сотрудники спецслужбы организовали "исчезновение" активиста во время следования с работы к месту жительства. В дальнейшем в окрестностях Киева осуществили имитацию его убийства: на фоне ямы сделали несколько постановочных фотографий якобы убитого мужчины.

Оперативники спецслужбы задокументировали передачу заказчиком после получения "доказательств" совершения убийства 15 тыс. долларов и задержали злоумышленника.

"Благодаря спецоперации Службе безопасности Украины удалось не только предупредить совершение заказного убийства общественного активиста, но и с помощью имитирования преступления выяснить личности следующих жертв и предупредить совершение террористического акта, в частности выстрела из ручного противотанкового гранатомета в частный дом одного из сельских глав района", - подытожили в СБУ.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.