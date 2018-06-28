Сутки на Донбассе: трое погибших и трое раненых

За прошедшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены. По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 7 ранены. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В районе Станицы Луганской боевики применили стрелковое оружие.

На донецком направлении противник стрелял преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим позициям велся огонь из вооружения БПМ. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Пивденного, Опытного и Новомихайловки.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Под обстрелы попали наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

Кроме того, боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм город Зализное. Пострадали два гражданских лица.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о начале нового перемирия с 1 июля.