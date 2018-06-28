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Главная » Страна » Денисова снова едет к Сенцову
Освобождение заложников Кремля

Денисова снова едет к Сенцову

Денисова снова едет к Сенцову
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Омбудсмен уже на полпути к колонии "Белый медведь"

28.06.18 57
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Украинская омбудсмен Людмила Денисова отправилась в город Лабытнанги, где намерена встретится с украинским политзаключенным в колонии "Белый медведь". Об этом она сообщила в Facebook.

"Я буду отмечать День Конституции в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", - написала она.

Денисова добавила, что часть пути она одолела вместе со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.

"Кстати, летела одним рейсом с Уполномоченной РФ Татьяной Москальковой. По прилету, к сожалению, Татьяна не захотела ехать со мной одной машиной, осталась на поле... наверное, ждать какое-то решение (разница во времени 2 часа)", - сообщила Денисова.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан

15 июня Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область) для встречи с Сенцовым. Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного. Позже ей также не разрешили встретиться с Романом Сущенко.

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