Денисова снова едет к Сенцову

Украинская омбудсмен Людмила Денисова отправилась в город Лабытнанги, где намерена встретится с украинским политзаключенным в колонии "Белый медведь". Об этом она сообщила в Facebook.
"Я буду отмечать День Конституции в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", - написала она.
Денисова добавила, что часть пути она одолела вместе со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.
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"Кстати, летела одним рейсом с Уполномоченной РФ Татьяной Москальковой. По прилету, к сожалению, Татьяна не захотела ехать со мной одной машиной, осталась на поле... наверное, ждать какое-то решение (разница во времени 2 часа)", - сообщила Денисова.
9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан
15 июня Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область) для встречи с Сенцовым. Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного. Позже ей также не разрешили встретиться с Романом Сущенко.