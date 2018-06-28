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Главная » Страна » Денисову к Сенцову не пустят
Освобождение заложников Кремля

Денисову к Сенцову не пустят

Денисову к Сенцову не пустят
Людмила Денисова / Фото: Народный фронт

Москалькова собирается самостоятельно посетить политзаключенного

28.06.18 305
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сегодня собирается посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова, но самостоятельно, без своей украинской коллеги Людмилы Денисовой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского омбудсмена Алексея Зловедова.

"Татьяна Николаевна прилетела в Салехард. Она собирается встретиться с Олегом Сенцов, посетить больницу, а также разобраться с обращениями жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, которые поступили к ней", - сказал он.

 При этом он подчеркнул, совместное посещение Сенцова двумя уполномоченными не планируется.

"Действительно, в регионе находится Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины, госпожа Денисова, которая прилетела в регион совершенно самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ, и с соответствующими структурами", - добавил Зловедов.

Сама Денисова сообщила, что ни ее, ни украинских журналистов в колонию не пускают. Об этом сообщает Громадське. Омбудсмен рассказала, что продолжала стучать в дверь, после чего ей сообщили, что "передали информацию о ее прибытия", и сказали ждать.

Денисова добавила, что в колонию прибыла Москалькова, однако "даже не остановилась, чтобы переговорить".

На вопрос, есть ли какие-то шансы, что украинский омбудсмен посетит все же Сенцова, Денисова ответила, что "шансы этого приближаются к нулю".

Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан

15 июня Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область) для встречи с Сенцовым. Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного. Позже ей также не разрешили встретиться с Романом Сущенко.

28 июня Людмила Денисова снова отправилась к Лабытнанги с целью встретиться с Сенцовым.

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