Реформу первичного звена медпомощи тормозят местные власти, - Супрун

Местные власти тормозят внедрение медицинской реформы в первичном звене медицинской помощи.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в комментарии Укринформу в Копенгагене во время конференции по реформам в Украине.

"Самой большой проблемой в областях сейчас является то, что местные власти еще не включились. Главные врачи медицинских учреждений первичного звена готовы перейти на новую систему, но они сетуют, что местные власти в районах не дали им разрешения на автономизацию. А во-вторых, не выделяют средства на покупку необходимого оснащения. Например, компьютеров для врачей", - отметила она.

По словам Супрун, критическая ситуация в Луганской, Сумской и Черниговской областях, в которых меньше всего медицинских учреждений подключились к системе "Электронное здоровье".

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В то же время она отметила, что 149 коммунальных заведений и 12 частных уже подписали договоры с Национальной службой здоровья и с 1 июля будут финансироваться по-новому. Остальные заведения сейчас в процессе автономизации.

И.о. министра убеждена, что главные врачи и врачи первичного звена хотят перехода на новую систему, потому что понимают, что получат дополнительное финансирование, а 10 миллионов пациентов уже выбрали своих семейных врачей.

Напомним, Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства.