Во Львовской области посол Швейцарии спровоцировал тройное ДТП. Об этом сообщил в Facebook координатор общественной организации Варта 1 Игорь Зинкевич.

"Посол Швейцарии (на дипломатических номерах SDR038 машина Volvo СХ60) ехал в сторону Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Фольксваген Т4, после чего столкнулся с автомобилем Чери Амулет", - сообщил он.

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В результате ДТП госпитализированы были двое человек, еще четверо, в том числе и сам посол, получили медицинскую помощь на месте.

Напомним, в Киеве водитель автобуса умер за рулем. Инцидент произошел возле Южного вокзала. В момент аварии в автобусе находились около 25 учеников языковой школы, которых забрали с вокзала. Неуправляемый Mercedes остановил учитель детей. Никто не пострадал.