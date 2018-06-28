На Херсонщине поймали беглецов из СИЗО

В ночь на 28 июня правоохранители задержали двух злоумышленников, которые два дня назад сбежали из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что после побега злоумышленники разделились. Правоохранители проводили подворный обход всех населенных пунктов в округе, осматривали фермерские хозяйства, полевые бригады, лесополосы, заброшенные сооружения.

Как рассказал начальник криминальной полиции Херсонщины Николай Цап, один из разыскиваемых - житель районного центра Новотроицкое.

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Полицейские предположили, что он один из беглецов может навестить родных в Новотроицком. Сегодня ночью оперативники заметили, как он через огород направляется в родительский дом, и провели задержание.

Через несколько часов задержали и другого разыскиваемого. Один из жителей пгт Новоалексеевка Генического района рассказал, что накануне видел похожего по приметам мужчину. К поиску злоумышленника привлекли кинологов. Служебная собака почти километр шла по запаху и вывела группу задержания к солнечной электростанции, где скрывался беглец.

Сейчас оба злоумышленника снова помещены в Новотроицкий ИВС. Никто из полицейских при задержании не пострадал.

Напомним, в Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник.