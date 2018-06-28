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Ситуация в Крыму

Из аннексированного Крыма незаконно выселили не менее 2425 человек, - правозащитник

Из аннексированного Крыма незаконно выселили не менее 2425 человек, - правозащитник
Фото: hvylya.org

4,7 тысячи заключенных украинских граждан были перемещены с полуострова на территорию РФ с целью запрета на возвращение в Крым после освобождения

28.06.18 187
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Количество незаконно выселенных жителей оккупированного Крыма составляет не менее 2425 человек. 

Об этом заявил адвокат, эксперт общественной организации "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский, выступая в среду в Страсбурге на сайд-ивенте по ситуации в Крыму, сообщает Укринформ.   

4,7 тысячи заключенных украинских граждан были перемещены из Крыма на территорию РФ с целью запрета на возвращение в Крым после освобождения.

"Всего за период с июля 2014 до мая 2018 года судами Крыма было вынесено свыше 9,5 тысяч решений по делам, связанным с нарушение миграционных правил. Первые случаи выдворения начались в июле 2014 года. Нами идентифицировано на сегодняшний день 2425 человек, которые были выдворены с территории Крыма", - сообщил правозащитник. 

По его словам, выдворение осуществляется двумя способами. Первый - это т.н. контролируемый самостоятельный выезд, когда лицо обязано покинуть территорию на протяжении пяти суток с момента вступления в законную силу решения суда. Второй, более жесткий способ, предусматривает помещение лиц в центр временного содержания иностранных граждан и называется "принудительное выдворение".  

"В Крыму таких центров нет, поэтому все лица, к которым применяется мера принудительного выдворения, перемещаются с Крыма на территорию РФ. Мы идентифицировали пять таких центров, где содержались граждане Украины, иностранные граждане и лица без гражданства. Срок содержания в таких учреждениях составляет до полутора лет", - сказал Мартыновский.   

Еще один "метод зачистки территории Крыма" касается перемещения, депортации заключенных украинских граждан с территории Крыма на территорию РФ, якобы для отбывания наказания. 

"После освобождения практически всех минюст РФ признает лицами, пребывание которых нежелательно на территории РФ, они также подлежат депортации с запретом на въезд в РФ и Крым на 5, 10 лет", - рассказал адвокат.   

По его словам, количество таких граждан составляет не менее 4,7 тысяч человек.   

Напомним, в Украине зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.

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