В КИУ рассказали, как депутаты ходили на работу в июне

Только 164 народных депутата из 423 посетили все двенадцать пленарных заседаний Верховной Рады в июне. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

При этом 9 политиков не были зарегистрированы ни на одном заседании. Среди них Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Вадим Кривохатько, Наталья Кацер-Бучковская. Официально они пропустили заседание ВР по неизвестным причинам. Также в парламенте отсутствовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Кроме того, не посещал ВР Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий, и Надежда Савченко, содержащейся под стражей.

По данным письменной регистрации в среднем на заседаниях Рады отсутствовали по неизвестным причинам 35% депутатов Свободы, 34% - Видродження, 32% - Оппозиционного блока, 23% - Самопомощи, по 18% - Батькивщины и БПП, 16% - Народного Фронта и 12% - Радикальной партии Олега Ляшко.

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Больше всего депутатов пропустили работу в пятницу 22 июня. Тогда отсутствовали без уважительных причин 127 человек.

Напомним, за три года работы Верховной Рады нынешнего созыва 188 депутатов пропустили половину голосований в парламенте.