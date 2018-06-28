- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе погибли трое военных
Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 28 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 четверга, 28 июня
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
- Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4068
- Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58182
- Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5718
- Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7681
- Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22021
- Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12230
- Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2574
- Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18657
- "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3721
- Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8569
- Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на банкет к генсеку Совета Европы 3783 / 4178
- Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 3164 / 3212
- В Британии археологи откопали "руку бога" 3044 / 3541
- Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 2500 / 2648
- Общественные организации подали в суд на Порошенко за Жебривского 1326 / 1513
- Их борьба. Чем грозит Украине усиление неонацистских движений 1273 / 2479
- Японский зонд "Хаябуса-2" прибыл к астероиду Рюгу после четырехлетнего полета 1146 / 1332
- Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 901 / 39788
- РФ отвергла предложение Украины о наблюдателях ОБСЕ на границе 756 / 879
- У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил 665 / 2473
- Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 15 / 3212
- Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 11 / 2648
- Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства 9 / 748
- Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 6 / 4841
- Их борьба. Чем грозит Украине усиление неонацистских движений 6 / 2479
- ЗБЕРЕГТИ ТА ПРИМНОЖИТИ 6 / 315
- 100 українських брендів, якими ми можемо пишатися 5 / 494
- Общественные организации подали в суд на Порошенко за Жебривского 5 / 1513
- Модельное агентство для тех, кому за 50, открылось в Киеве 5 / 987
- Россия не может блокировать вступление Украины в альянс, - генсек НАТО 4 / 631
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.