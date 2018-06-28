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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 28 июня
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий на Донбассе на 28 июня
Фото: Минобороны
Ситуация на Донбассе

Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 28 июня

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 четверга, 28 июня

28.06.18 121
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