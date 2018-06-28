Денисова не верит Москальковой

Украинский омбудсмен Людмила Денисова не верит заявлениям своей российской коллеги Татьяны Москальковой относительно удовлетворительного состояния здоровья украинского политзаклчюенного Олега Сенцова. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"То, что пишет Москалькова, я этому уполномоченному, не могу сказать, что "по правам человека", не верю. Мы с ней летели в одном самолете, и она просто потом не поехала... Затем она в кортеже проехала мимо меня, когда я стола на дороге, чтобы как-то понять, что происходит. Она телефонной трубки не берет, не отвечает ничего. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой", - сказала она.

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Денисова также надеется, что заместитель начальника колонии, который сейчас пребывает на своем рабочем месте, к ней выйдет.

"Я хочу подать ему официальное заявление, которое я уже стараюсь подать с 9:00 утра, но ко мне никто не выходит", - резюмировала она.

Наномним, российский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья Сенцова в целом удовлетворительное, и он находится "в хорошей эмоциональной форме". По ее словам, украинец смотрит телевизор, новости и футбол и пишет сценарий для фильма.