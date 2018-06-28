Миротворцы ООН на Донбассе не заменят Минские соглашения, – посол ФРГ при НАТО

Миротворческая миссия под эгидой ООН на Донбассе не может быть альтернативой исполнению Минских договоренностей.

В этом уверен постоянный представитель Германии при НАТО посол Ганс-Дитер Лукас, о чем он заявил на слушаниях "Мир на Донбассе: роль миротворческой миссии" в четверг в Европарламенте, передает Укринформ.

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"Мы четко заявили, что, по нашему мнению, мандат миротворческой миссии должен сосредоточиться на имплементации Минских договоренностей, которые должны стать базовыми для развертывания возможной миссии ООН. Эта миссия должна действовать в поддержку Минских договоренностей. Мы не разделяем мнение, что миссия может заменить Минские договоренности", - заявил посол Германии при НАТО.

Он подчеркнул, что миссия должна быть развернута по всей зоне конфликта на Донбассе, а не только для защиты наблюдателей ОБСЕ, как это предлагает Россия.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН будут способствовать проведению местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.