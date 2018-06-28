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Главная » Страна » Миротворцы ООН на Донбассе не заменят Минские соглашения, – посол ФРГ при НАТО
Минские договоренности

Миротворцы ООН на Донбассе не заменят Минские соглашения, – посол ФРГ при НАТО

Миротворцы ООН на Донбассе не заменят Минские соглашения, – посол ФРГ при НАТО
Фото: presalibera.net

Миссия должна действовать в поддержку договоренностей, заключенных в Минске

28.06.18 230
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Миротворческая миссия под эгидой ООН на Донбассе не может быть альтернативой исполнению Минских договоренностей

В этом уверен постоянный представитель Германии при НАТО посол Ганс-Дитер Лукас, о чем он заявил на слушаниях "Мир на Донбассе: роль миротворческой миссии" в четверг в Европарламенте, передает Укринформ

"Мы четко заявили, что, по нашему мнению, мандат миротворческой миссии должен сосредоточиться на имплементации Минских договоренностей, которые должны стать базовыми для развертывания возможной миссии ООН. Эта миссия должна действовать в поддержку Минских договоренностей. Мы не разделяем мнение, что миссия может заменить Минские договоренности", - заявил посол Германии при НАТО. 

Он подчеркнул, что миссия должна быть развернута по всей зоне конфликта на Донбассе, а не только для защиты наблюдателей ОБСЕ, как это предлагает Россия. 

Напомним, украинский президент Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН будут способствовать проведению местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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