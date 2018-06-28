Политзаключенный из Крыма Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" крымский татарин Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.

Об этом сообщила жена политзаключенного Мери Куку-Ашчи в Facebook.

"26 июня 2018 года Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку", — написала она.

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Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года он был помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый".

Впоследствии его обвинили в подготовке к "насильственному захвату власти".

В декабря 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.