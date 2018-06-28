Разведение сил возле Станицы Луганской опять не состоялось, - СЦКК

На Донбассе боевики в очередной раз сорвали разведение сил неподалёку от Станицы Луганской.
Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
"Так, 27 июня около 23 часов на участке разведения противник применил стрелковое оружие, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины", - сообщили в штабе.
Обстрел украинских позиций осуществлялся с горы Князь Игорь, расположенной на временно неподконтрольной Украине территории.
Украинская сторона СЦКК проинформировала о ситуации мониторинговую миссию ОБСЕ.
В СЦКК напомнили, что предыдущий обстрел вблизи Станицы Луганской произошел 21 июня.
"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка городского типа Станица Луганская в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения", - говорится в сообщении.
Напомним, РФ отвергла предложение Украины о наблюдателях ОБСЕ на границе.