В Киеве силовики задержали двух граждан Египта - похитителей сына работника ливийского дипломатического учреждения.



Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Мотивом преступления стал выкуп. Расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Им грозит до семи лет заключения", - отметил Крищенко.





"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух человек, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Они - граждане Египта, которые проживают на территории Украины несколько лет", - рассказал начальник столичного главка.



Отмечается, что задержанные отказались давать любые пояснения. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, и следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения.





"Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями потерпевшего", - сказал Крищенко.



Следователи расследуют два уголовных производства: по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.



Ранее Фокус писал, что сигнал о похищении мужчины поступил от свидетелей 25 июня. В столице ввели план "Перехват". В тот же день полицейские нашли пострадавшего. Сейчас он находится в больнице под охраной.