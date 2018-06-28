У Денисовой в российской колонии приняли заявление на встречу с Сенцовым

У омбудсмена Людмилы Денисовой, которая находится в России под стенами колонии, где удерживается политзаключенный Олег Сенцов, приняли заявление на встречу с ним. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



"С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где содержится Олег Сенцов. И только в 17:02 вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно: я доложу руководству", - написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Денисова написала письмо в Кремль

Отметим, российский и украинский омбудсмены сегодня, 28 июня, прибыли в регион, где находится колония, в которой содержится Сенцов, одновременно. Однако к колонии Людмила Денисова прибыла раньше своей коллеги. Но ее к Сенцову не пустили.



Позже Денисова заявила, что не верит заявлениям своей российской коллеги Татьяны Москальковой относительно удовлетворительного состояния здоровья Сенцова.